11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, ülkenin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi için dua etti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Suriyeli Fatma Alshikh Ali, farklı illerde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için dua etti. Dört bir yanda devam eden yangınların bir an önce bitmesini isteyen Fatma, “İnşallah Allah hepimizi korur. Türkiye’yi çok seviyorum. İnşallah bu yangınlar bir an önce biter” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.