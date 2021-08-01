Dana darbesi canına mal oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan bir kişi, dananın tepmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ballıhoca’da bir ahırda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 50 yaşındaki Kudret Karabakı, dananın darbesi ile yere düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Durumu ağır olan yaralı vatandaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaburgalarında kırık olduğu ve kafa travması geçirdiği değerlendirilen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı bölgeye giden jandarma ekipleri ise inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.