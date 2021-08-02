Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı



Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybol turnuvası heyecanı yaşandıŞafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ,(Tekirdağ)(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İspanya, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten 14 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası olma özeliliğini taşıyan ve bir hayli çekişmeli maçların oynandığı turnuvada Arnavutluk'tan katılan Xhudgena Kruti ve Adelayda Prenga çifti rakiplerini yenerek kupayı almayı başardı.

Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından 'yaz şenlikleri kapsamında' bölge halkın katılımıyla başlayan voleybol turnuvası, yerli halkın yanı sıra yabancı sporcuların da yoğun ilgi göstermesiyle dikkat çekiyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası olma özeliğini taşıyan ve 2 gün süren turnuvaya, Türkiye'den Selin Aşıkoğlu, Zeynep Bora, Medine Korkmaz, Vera Sürmen, Öykü Binici ve Esra Demirkıran, ABD'den Juhanita Mendoza, Devin Von Pingel, İspanya'dan, Ester Ribera, Catalina Pol, Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti, Adelayda Prenga, Bosna Hersek'ten, Elisa Beshinr ve Lyra Pireva çifti ile 7 takımda 14 kadın sporcu katıldı. Bir hayli çekişmeli geçen ve 2 gün süren turnuvada Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti, Adelayda Prenga, çifri ile İspanya'dan, Ester Ribera, Catalina Pol çifti rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde uzatma setinde Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti, Adelayda Prenga çifti, İspanyol rakiplerini 15-12 yenerek turnuvada şampiyon olarak 1'incilik kupasını kazandı. Turnuvaya katılanlara kupa ile birlikte bir miktar para ödülü verildi.

Turnuvanın kapanış bölümünde konuşan Marmaraereğlisi Belediye başkanı Hikmet Ata, "Yurt dışından ve yurt içinden bir çok voleybol severin takip ettiği ve her yıl düzenlenerek gelenekselleştirmeye çalıştığımız bu turnuvaya, bu yıl yurt dışından çok fazla başvuru oldu. Biz de bunun üzerine turnuvaya 'dünya halkları turnuvası' adında bir bölüm ilave ettik. Bu bölüme Türkiye'den 2, yurt dışından 5 farklı ülkeden olmak üzere toplam 7 takım ağırlayabildik. Aslında başvuru çok daha fazlaydı fakat gerek pandemi gerekse maddi şartlar sebebiyle biraz daraltmak zorunda kaldık. Marmaraereğlisi Tekirdağ´ın turistik bir ilçesi ve biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip. Ayrıca doğal kumsallarımız da dünyaca ünlü özel bir kuma sahip. Ve bu özelliklere şu anda spor turizmini de eklediğimizi düşünüyorum. Başvurulardan ve halkımızın ilgisinden çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki yıl çok daha fazla sporcu ve sporsever ile bu turnuva düzenleyeceğiz."dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maç esnası drone ile yukardan

-İzleyenlerden

-Maçtan detaylar

-Sporculardan detay

-Final müsabakası drone ile

-Ödül töreniDHA-Spor Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR/MARMARA EĞERLİSİ, (Tekirdağ)(DHA)

2021-08-02 12:12:39



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