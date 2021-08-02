Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor

İHA

Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor

Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavibeyazlılar, sağ bek Göksu Alhas ile santrfor İsmail Düzgün’ü kadrosuna kattı.
Bundan önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da adından sıkça söz ettirecek kadro kurma konusunda kararlı olan Ergene Velimeşespor’da Serkan Bezgin başkanlığındaki yeni yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ergene Velimeşespor, TFF 1. Lig'de 129, TFF 2. Lig'de 119 maçı bulunan, sırasıyla Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Boluspor, Adanaspor, Eyüpspor formalarını giyen ve son olarak Şanlıurfaspor ile geçen sezonun kapanış maçında Ergene Velimeşespor’a karşı da top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Göksu Alhas ile sözleşme imzaladı.
Alhas, geçtiğimiz sezon takımı ile 20 maçta forma giydi.

İsmail Düzgün Ergene Velimeşespor’da
Mavibeyazlılar, 3. Lig şampiyonluğu yaşayan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki başarılı oyuncu İsmail Düzgün'ü de kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon takımı ile 29 maçta görev almış ve 4 gol kaydetmişti, ayrıca kariyeri boyunca TFF 2. Lig'de 104 maçta 26 gol, TFF 3. Lig'de 111 maçta 38 gol kaydetme başarısı gösterdi.
Ergene Velimeşespor’un kısa süre içerisinde yapacağı yeni transferleri de kamuoyuna duyuracağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli ve milli ayçiçeği tohumu 2022’de dünya piyasasına çıkıyor Yerli ve milli ayçiçeği tohumunda deneme ekimleri başarıyla sonuçlandı Sayıları bir elin 5 parmağını geçemeyecek kadar şirketin tekeline aldığı ayçiçeği tohumunda Türkiye’de dünya piyasasına girmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yerli ve milli ayçiçeği tohumu 2022’de dünya ...
Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uluslararası plaj voleybolu heyecanı ...
Jandarmadan drone ile ‘yangın’ denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan drone ile ‘yangın’ denetimi
Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
YEREL HABERLER Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
Arkadaşları Ziya kaptanı unutmadı
YEREL HABERLER Arkadaşları Ziya kaptanı unutmadı
Dana darbesi canına mal oldu
YEREL HABERLER Dana darbesi canına mal oldu
Dananın darbesi ile hastanelik oldu
YEREL HABERLER Dananın darbesi ile hastanelik oldu
11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Suriyeli Fatma’dan Türkiye için dua
Tekirdağ’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları iki yaşlı kadını 600 bin TL dolandırdı Yaşlı kadınları kandırarak 600 bin liralarını aldılar, polisten kaçamadılar
YEREL HABERLER Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları iki yaşlı kadını ...
Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
Kayıp olarak aranıyordu, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, yanında ekmek bıçağıyla ölü ...
Kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulundu
Tekirdağ'da 1 ton nargile tütünü ve 258 bin cinsel hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 1 ton nargile tütünü ve 258 bin cinsel ...
Rumeli İskelesi aşı durağı oluyor
YEREL HABERLER Rumeli İskelesi aşı durağı oluyor
Tekirdağ'da koruma altında 18 bin 537 yabancı var
YEREL HABERLER Tekirdağ'da koruma altında 18 bin 537 yabancı var