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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlara ada tatili

İHA

Kadınlara ada tatili

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgınından dolayı yaz tatili yapamayan ya da imkânsızlıklar nedeniyle tatile çıkamayan kadınlar için başlattığı ücretsiz ada tatili hizmetini bu yıl yeniden gerçekleştiriyor.
Süleymanpaşalı kadınlar, geçen yıl olduğu gibi hiçbir ücretin talep edilmeyeceği günübirlik Marmara Adası turu kapsamında, Saraylar beldesinde bulunan Kadınlar Plajı’nda gönül rahatlığı ile deniz ve güneşin tadını çıkaracaklar.

Kayıtlar 29 Ağustos arası
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 1019 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan günübirlik Marmara Adası tatili için kayıtların başladığı, başvuruların 29 Ağustos arasında alınacağı ifade edildi. Konuyla ilgili 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden bilgi alınabileceği ve Hasan Âli Yücel Meydanı’nda (Tarihi Bedesten altı) bulunan Süleymanpaşa Belediyesi İrtibat Bürosundan kayıt yaptırılabileceği belirtildi. Başvuru sırasında isteklilerin yanlarında nüfus cüzdanı ve HES kodu bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Marmara Adası seyahati için feribot seferlerinin sabah 08.30 kalkış, akşam 18.00 dönüş olarak belirlendi.

Hangi mahalle ne zaman tura çıkacak?
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, salgın tedbirleri nedeniyle 200 kişiyle sınırlandırılan Marmara Adası tatili için mahalle bazında turlar gerçekleştirileceği kaydedilirken, dört ayrı seferle gerçekleşecek tatil organizasyonunda hangi gün hangi mahallelerde yaşayan kadınların ada turuna katılacağı da duyuruldu. Buna göre, 10 Ağustos Salı Kumbağ, Barbaros, Karacakılavuz, Banarlı Mahalleleri ile tüm diğer kırsal mahalleler, 12 Ağustos Perşembe Altınova, 100. Yıl, Yavuz, Ortacami ve Ertuğrul Mahalleleri, 17 Ağustos Salı Hürriyet, Değirmenaltı, Namık Kemal ve Bahçelievler Mahalleleri, 19 Ağustos Perşembe Aydoğdu, Çınarlı, Karadeniz, Zafer ve Çiftlikönü Mahalleleri ada turundan yararlanabilecek.

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