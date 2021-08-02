Ortacami Mahallesi spor tesisine kavuştu

Süleymanpaşa Belediyesi, açtığı spor tesisleri ile spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ederek gençlerin spora yönelmelerini sağlıyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve sosyal medya bağımlılığından uzaklaşarak arkadaşları ile sosyalleşme imkânı bulacakları tesisleri gençlerin kullanıma sunuyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in girişimleri ile şehre kazandırılan spor tesislerinden bir yenisi daha Ortacami Mahallesi'nde açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Gökhan Saygı ve Şenol Karaküçük Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Tekirdağspor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yakup Karataştan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ortacami Mahallesi sakinleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.



“Emeği olan herkese teşekkürler”

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yakup Karataştan, mahalleye kazandırılan spor tesisinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ederek; "Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü bu güzel tesiste çalışmalarına devam edecektir. Cüneyt Başkanımızın şehrimizin birçok mahallesinde açmış olduğu spor tesislerinden bir tanesini de mahallemize kazandırmıştır. Bu tesiste çocuklarımız spor yapma imkânı bularak kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Belediyesinin emekçilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



“Türk sporuna hayırlı olsun”

Karataştan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, gençlere kazandırılan tesislerin sayısının artmasını temenni ederek; "Öncelikle bu tesisleri çok hızlı bir şekilde bitirdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer ilçelerimizde bu tesislerimiz uzun süredir bitmemiş iken, başkanımız kısa süre içerisinde bitirerek şehrimize kazandırmıştır. Göreve başladığım 2019 yılında sadece 13 Kasım stadımız vardı. Onlarca spor kulübü antrenman yapmak için sıraya girmiş, gece saatlerine kadar antrenman yapmak için çaba sarf ediyorlardı. Okul zili çaldıktan sonra çocuklarımızın spor yapacağı bir alan kalmıyor, mahalle aralarında top oynamaya çalışıyorlardı. Başkanımızın ciddi gayretleriyle kazandırılan bu tesislerimiz sayesinde artık hiçbir kulüp antrenman sırası beklemiyor, rahat bir şekilde spor yapıyorlar. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, tesisimizin gençlere ve Türk Sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"Gençlerimizi farklı branşlarda yetiştireceğiz"

Ortacami Mahallesi Çok Amaçlı Spor Tesislerinin açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada hem voleybol hem basketbol hem futbol hem de okçuluk branşlarında çocuklarımızı yetiştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkarak gençlerimizin spor aktiviteleri yapabilecekleri çok amaçlı tesislerimizden bir tanesini Orta Cami Mahallemize kazandırdık. Önümüzdeki günlerde bu tesislerimizden Namık Kemal, Bahçelievler, Atatürk Mahallesi'nde de açılacak. Bu tesisleri yaparken kulüp yöneticilerine buradaki faaliyetlerden dolayı çocuklardan hiçbir ücret alınmayacağını ifade ettik. Maddi olarak zor durumda olan gençlerimiz ve çocuklarımızın formasından topuna kadar çocuklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gençlik Spor Bakanlığımızın katkıları ve Süleymanpaşa Belediyesinin emekleri ile kısa sürede bitirdiğimiz bu tesislerimizi çok daha geniş alanlara yayarak şehrimize kazandıracağız. Bu tesislerden yetişen çocuklarımızın Süleymanpaşa'nın adını ülkemizin hatta Avrupa'nın her yerinde duyurarak Süleymanpaşa'yı sporda marka şehir yapacaklarına inanıyorum. Tesisimizin hizmete sunulmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yakup Karataştan tarafından Ortacami Mahallesi Spor Tesislerinin kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e plaket takdim edildi. Konuşmaların sonunda kurdele kesimi yapılarak spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Yüksel ve beraberindeki protokol, çocuklarla birlikte penaltı atışları ve basketbol maçı yaptılar.

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