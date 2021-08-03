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Tekirdağ aşılamada maviye döndü, ilk 10 il arasına girdi

DHA

Tekirdağ aşılamada maviye döndü, ilk 10 il arasına girdi


Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ, en az 1´inci doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalamasında yüzde 75,3 ile Türkiye´de 9´uncu sırada mavi kategorideki iller arasında yer aldı. İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, "Bundan sonra başından beri uyguladığımız maske ve mesafe kuralını elden bırakmadan Tekirdağ´ımızı ve ülkemizi sağlık alanında layık olduğu noktada inşallah hep birlikte görebileceğiz" diye konuştu.
Türkiye´nin koronavirüsle mücadelesinde aşılama hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı 2 Ağustos tarihli `En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü ortalaması´ haritasını güncelledi. Haritada, bir önceki hafta yüzde 74,2 ile sarı kategoride olan Tekirdağ yüzde 75,3´e çıkarak mavi kategoriye yükseldi. En yüksek aşı ortalamasında Türkiye genelinde 9´uncu sırada yer alan Tekirdağ da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Söz konusu noktaya ısrarlı çalışan sağlık personeli ve duyarlı Tekirdağlılar sayesinde geldiklerini söyleyen Kalkan, "Tekirdağ nihayet 10 il içerisinde 9´uncu Sırada yerini almış durumda. İlimiz %75 eşiğini geçti ve mavi il oldu. Öncelikle il sağlık müdürü olarak çok mutluyum. Başta emeği geçen bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da gösterdikleri duyarlılık ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. En iyi, iyinin düşmanıdır. Biz hız kesmeden bu aşılama sayılarını yukarılara çekmeyi düşünüyoruz. Bilindiği üzere Tekirdağ´ımızın nüfusu 1 Milyon 80 bin civarındadır. Biz dün itibari ile 1 Milyon 120 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. 1 doz aşı uyguladığımız kişi sayımız 619 Bin, 2. Dozu uyguladığımız kişi sayısı 418 Bindir ve toplam da 1 Milyon 120 Bin gibi bir sayıya ulaşmış durumdayız" diye konuştu.
Koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyleyen Kalkan, "Bundan sonra başından beri uyguladığımız maske ve mesafe kuralını elden bırakmadan Tekirdağ´ımızı ve ülkemizi sağlık alanında layık olduğu noktada inşallah hep birlikte görebileceğiz" dedi.
VATANDAŞLAR SEVİNÇLE KARŞILADI
Tekirdağ sahilinde yürüyüş yapan Mustafa Memiş, "Tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Aslında aşı bedava atlamamız lazım da nedense yeteli ilgi göstermiyorlar. Tekirdağ´daki aşılama oranları doğu illerine göre çok fazla, Sağlık müdürlüğü ve personelini tebrik ediyorum. Bazı özel hastanelerdeki kontrolsüzlük dışında çok güzel yürüttüler süreci. Ben 65 yaş üstüyüm. Bütün aşılarımı olurken telefonla randevularımı aldım ve hemen aşımı oldum" diye konuştu.
Tekirdağ´ın memleketi olduğunu ancak İstanbul da yaşadığını belirten Rümeysa Özer de, "Kısıtlamalarda buradaki akrabalarımı görmeye gelemiyorduk. Özlüyorduk. Ama şimdi buradayım ve memleketimde geziyorum. Tekirdağ´ımızın haritada mavi olması beni çok mutlu etti. Akrabalarımı artık görebiliyorum. Bu çok güzel bir durum" dedi.
Eşi Mürvet Demir ile sahilde spor yapan emekli öğretmen Vahap Demir ise, "Duyarlı insanlar olarak 3 aşımızı da olduk. Aşılama oranlarının bu düzeye gelmesinden de çok mutluyuz. Çünkü risk devam ediyor gördüğünüz gibi. Eşim de ben de aşılıyız deyip tedbiri elden bırakmadık. Gördüğünüz gibi ikimiz de maskemizi takıyoruz. İlimizin mavi renkte kalması için maske ve mesafe kuralını mutlaka uygulamamız gerekiyor" dediler. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-03 15:28:09

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