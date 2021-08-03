Beş mahallede eş zamanlı çalışma

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede bulunan 5 mahallede eş zamanlı devam eden çalışmaları inceledi.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, merkez ve kırsal mahallerde sürdürülen proje ve hizmetleri yerinde denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; Yavuz, Altınova, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde eş zamanlı olarak devam eden işlerle ilgili bilgi aldı.
Yavuz Mahallesi ve Barbaros mahallelerinde devam eden yol yenileme, Altınova Mahallesi’nde devam eden çevre düzenleme ve sahil yenileme projesi, Topağaç Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan muhtarlık binası çalışmalarını inceleyen Başkan Yüksel, Kumbağ Mahallesine kazandırılan Spor Tesislerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.