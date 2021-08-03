Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine afet bilinci eğitimi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” olması sebebiyle Yaz Kur’anı Kerim Kursları’nda eğitim gören öğrencilere Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde Yaz Kur’anı Kerim Kursları’nda eğitim gören öğrencilere verilen eğitimde afet öncesi tedbirler, afet sırası ve afet sonrası yapmaları gerekenler, risk oluşturabilecek eşyaların sabitlenmesi ve deprem sırasında uygulanması gereken “Çökkapantutun yöntemi” uygulamalı olarak anlatıldı.

Deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacakların anlatıldığı kursta öğrencilere, deprem anında sakin kalmaları, balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durmaları, çökkapantutun yöntemiyle hedef küçültmeleri, yangın ve patlamaları engellemek için ocağı, su vanasını ve gaz kokusu alınmıyorsa elektrik şalterinin kapatılması, afet ve acil durum çantalarını yanlarına alarak hızlı adımlarla bulundukları binayı terk etmeleri, edevlet üzerinde belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmeleri, yetkililer çağrıda bulununcaya kadar toplanma alanlarında kalmaları, toplanma alanından barınma alanına geçiş için yetkililerin yönlendirmelerini beklemeleri, acil yardım araçlarının hızla ulaşım sağlamaları için ilk 6 saat araçlarının kesinlikle kullanılmaması ve trafiğe çıkılmaması gerektiği, iletişim sistemlerinin kilitlenmemesi amacıyla operatörleri üzerinden arama yapmamaları, sms ve internet tabanları uygulamaları tercih etmeleri gerektiği anlatıldı.

Seminer verilen hediyelerin ardından yapılan ikramla sona erdi.

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