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Şentop: Türkiye'nin tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir

DHA

Şentop: Türkiye'nin tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Tarımsal hasıla Avrupa sıralamasında, 2002'de dördüncü sıradaydık, 2021'de birinci sıradayız. Buğday unu ihracatı dünya sıralamasında 2002'de 11'inci sıradan 2015'ten beri de birinci sıraya ulaşmışız. Türkiye'nin tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir. Ülkemiz dünya ölçeğinin üzerinde ürünler geliştirerek, pazarda hak ettiği yeri almaya başlamıştır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarın  açılışına, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakam Vekili Sıtkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı. 
Bugün öğlen saatlerinde Çorlu'ya gelen Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda komite üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı olan buluşmanın ardından Şentop ve beraberindekiler akşam saatlerinde 3-8 Ağustos tarihlerinde açık olacak 'Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın açılışını yapmak için fuar alanına geldi. Açılış öncesi konuşma yapan Şentop, ülkenin tarım üretiminde kat ettiği mesafeyi verilere dayalı olarak anlattı.
Türkiye'nin Tarım ve hayvancılıkta ciddi yol kat edildiğini ifade eden Şentop, ''Tarımsal hasıla Avrupa sıralamasında, 2002'de dördüncü sıradaydık, 2021'de birinci sıradayız. Tarımsal gayri safi 2003'de 37 milyardan 2020'de 333 milyar liradan tarımsal gıda ürünleri ihracatında 2002'de 3.8 milyar dolardan 2020'de 20 milyar dolara tarla bitkileri olan meyve ve sebzede 2002'de 98 milyon tondan 2020'de 124 milyon tona tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de yüzde 31'den 2019'de yüzde 86'ya buğday unu ihracatı dünya sıralamasında 2002'de 11. sıradan 2015'ten beri de birinci sıraya ulaşmışız'' şeklinde konuştu. Trakya'nın verimli toprakları, vefakar ve çalışkan insanlarının ülke tarım ve hayvancılığında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şentop, Trakya'da özellikle tarım teknolojilerinin kullanımının diğer ülkelere göre daha yüksek seviyede olduğunu da kaydetti.
'TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE ÇOK İYİ BİR NOKTADA'
Türkiye'nin tarım imalat sektörünün dünya çapında çok iyi bir noktada olduğuna vurgu yapan Şentop, "Türkiye'nin tarım imalat sektörü, dünya çapında çok iyi bir noktaya gelmiştir. Ülkemiz dünya ölçeğinin üzerinde ürünler geliştirerek, pazarda hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Ülke tarımı, milli gelire, istihdama, ihracata ve kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı daima en önemli sektör olmuştur. Tarımın geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin, insanımızın bugün ve gelecekteki gıda güvenliğinin sağlanması açısından elzemdir. Artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek, başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli değildir. Online  satışların hızlandığı günümüz şartlarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat, kalite ve şekillerine bir tık ile ulaşabilmektedirler" diye konuştu.
'KAVURUCU  SICAKLARI YANGINLARI SELLERİ AYNI ANDA YAŞAMAYA BAŞLADIK'
İklim değişikliği ile dünyada yaşanan yangın, sel  felaketlerine  dikkat çeken Şentop, " Küresel salgın devam ediyor. Bu virüs salgının da iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen bilim insanları var. Bu yaz, dünyanın en soğuk ülkelerinden birisi olan Kanada'da termometreler 49.5'i gördü ve 1 Haziran 30 Temmuz arasında 713 kişi yüksek sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. Dünyanın en soğuk ülkesi diye bilinen Sibirya, geçen yıl 22 Haziran'da 38 dereceyi gördü. Sibirya'daki 38 derece verisi, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana kuzey kutup dairesinde görülen en yüksek sıcaklıktı. Bugüne kadar böyle bir sıcaklık görülmemiş. Kavurucu sıcakları, yangınları, selleri ve hortumları aynı anda yaşamaya başladık. İşte iklim değişikliği böyle bir noktaya geldi ki neredeyse birkaç saat bile tarımda çok mühim bir hal almaya başladı'' dedi.
'YANAN AĞAÇ, KAYBETTİĞİMİZ HER CAN YÜREĞİMİZİ ÇOK ACITTI'
Konuşmasında ülkemizde yaşanan orman yangınlarına da değinen Şentop, ''Yanan her ağaç, kaybettiğimiz her can yüreğimizi çok acıttı, bu sebeple çok üzgünüz. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, orman işçilerimiz, görevlilerimize cenabı haktan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Yangınlarda sadece insanlarımızı ve ağaçlarımızı değil, maalesef orman içinde ekolojik sistemin bir parçası, hepimizin ahenk içinde yaşama sebebi olan hayvanları da kaybediyoruz. Canın büyüğü küçüğü olmaz. İnsanı hayvanı olmaz. Hepimiz cenabı hakkın yarattığı varlıklarız, kayıplarımız çok ağır. Dünyayı sadece kendisininmiş gibi gören insanlar, aslında doğal çevreyi bozduğu zaman kendi sonunu da hazırladığını ya bilmiyor, ya da farkında olmadan duyarsız kalıyor. Yapılan bu  fuarın konusu olan tarım ve hayvancılığın, insanlığın bu günlere ulaşmasının ve bir medeniyet inşa edebilmesinin temel sebebidir. İnsanın bilimde ve teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğaya ve hayvanlara ihtiyaç duymaya devam edecektir" diye konuştu.
Şentop, küçük yaştan itibaren çocuklarımıza doğa, tabiat ve canlıları sevmeyi öğretmemizin şart olduğunu ifade ederek, ''Yapmamız gereken, küçük yaştan itibaren çocuklarımıza tabiatı, doğayı koruma bilincini aşılamak olmalıdır. Küçük yaşta tabiata, canlılara karşı koruma hissiyle yetişen kişiler, büyüdüklerinde de aynı hassasiyeti taşımaya devam ediyorlar. Bu noktada Marmaris'teki orman yangınını söndürmek için mücadele eden itfaiye erlerimize, orman işçilerimize yardım ederken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kardeşimizi de yad etmek isterim'' dedi. Konuşmaların ardından Şentop ve beraberindekiler, fuarın açılışını yapmasının ardından stantların bazılarını gezerek incelemelerde bulundu.
'Çorlu Tarımtek Trakya Avrupa Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın  açılışına, TBMM Başkanı  Mustafa Şentop'un yanı sıra, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakam Vekili Sıtkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticiler ve vatandaş katıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR
2021-08-04 00:33:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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