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Ormanlarda kuş uçurtulmuyor: 7 gün 24 saat izliyorlar Ormanlar hem havadan hem karadan denetleniyor

İHA

Ormanlarda kuş uçurtulmuyor: 7 gün 24 saat izliyorlar Ormanlar hem havadan hem karadan denetleniyor

Son günlerde birçok kentte meydana gelen orman yangınları nedeniyle, Tekirdağ’da polis ekipleri olası bir tehlikeye karşı denetimlerini arttırdı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat hem karadan hem de havadan drone ile denetimlerini sürdürüyor. Kapaklı’da yetkisinin bulunduğu yeşil alan ve mesire yerlerinde yaya devriye ekipleri ile çalışmalar yürüten emniyet, ayrıca drone ile de havadan denetim gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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