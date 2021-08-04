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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi

İHA

Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ferhadanlı Karpuz Şenliği ileri bir tarihe ertelendi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde süren orman yangınları sebebiyle ertelenen şenliğin ileri bir tarihte yapılacağını, şenlikten elde edilecek gelirin fidan bağışı olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Şenlik Komitesi bekleme kararı aldı
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde, Tarihi Belediye Binasında toplanan ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, ilgili müdürlükler, Ferhadanlı Muhtarlığı ile Ferhadanlı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan şenlik komitesi, ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak 1. Ferhadanlı Karpuz Şenliğinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Komite toplantısında ayrıca ileri tarihte gerçekleştirilecek olan şenlikten elde edilecek tüm gelirlerin orman yangınlarının verdiği zararın giderilmesi için fidan bağışı şeklinde değerlendirilmesi de kararlaştırıldı.

"Fidan bağışı verilmesini kararlaştırdık"
Komite toplantısının ardından açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açıklamasında; “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Ferhadanlı Muhtarlığımız ve Ferhadanlı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetiminden oluşan komite üyelerimizle birlikte, ülkemizde yaşanan ve milletçe hepimizin ciğerlerinin yanmasına neden olan orman yangınları nedeniyle şenliğimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Yaşadığımız zorlu günleri en kısa zamanda geride bırakma ümidiyle, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz etkinlikten elde edilecek gelirin tamamını, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yangından etkilenen alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları için, ilgili kurumlara fidan bağışı olarak verilmesini kararlaştırdık. Saygıdeğer kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

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