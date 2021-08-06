Tekirdağ'da yılın ilk nohut hasadı Belediye kendi imkanlarıyla ekip biçiyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki tarlalarında gerçekleştirdiği bakliyat üretiminde yılın ilk hasadını yaptı.

Büyükşehir Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde köylerin statüsü kırsal mahalleye dönüştürülerek, buralarda yer alan taşınmazlar ilçe belediyelerinin bünyesine geçirilmiş, Süleymanpaşa Belediyesi bu alanlarda yemlik bitki ve bakliyat üretimine başlamıştı. Bu kapsamda 30 dönüm alana nohut eken Süleymanpaşa Belediyesi, yılın ilk hasadını yaptı.

Hasadı yapılan nohutlar, Süleymanpaşa Belediyesinin günlük bin 200 kişiye yemek pişiren aşevi başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan erzak kolilerinde yer alacak.



“Yüzde yüz yerli ve milli”

Belediye bünyesinde bulunan toprakların en verimli şekilde kullanılacağını ifade ederek yerlilik ve millilik vurgusu yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak kurduğumuz Tarım A.Ş. bünyesindeki tarlalarımızın 30 dönümlük bölümüne ektiğimiz nohutlarımızın ilk hasadını gerçekleştirdik. Belediyemizin aşevinde günlük Bin 200 vatandaşımız için üretilen yemekler başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunduğumuz kolilerde yer alacak tüm bakliyatlarımızı, bundan böyle kendi tarlalarımızda yetiştirmiş olacağız. Belediyemizin kendi öz imkânlarıyla, yüzde yüz yerli ve milli üretimle elde edeceğimiz organik gıdalar, şimdiden şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.



“Tarlalarımızı satmadık, satmayacağız”

Belediye olarak tarıma verdikleri öneme vurgu yapan Yüksel, “Toplamda yaklaşık 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Çok şükür ki bugüne kadar hiçbir tarlamızı satmadık, satmaya da niyetimiz yok. Asıl hedefimiz, Süleymanpaşa Belediyesi olarak kendi tarlalarımızda hangi ürünleri kaliteli şekilde üretebildiğimizi görmek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yem bitkisi ve tohum temin etmek ve tarlalarımızı en doğru şekilde değerlendirmek. Süleymanpaşa’da yaşayan hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Görev süremizin sonuna geldiğimizde, bu politikamızın Süleymanpaşa’mıza çok şey kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.

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