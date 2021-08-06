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`Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, hasarı kalıcı hale getiriyor´

DHA

`Sahte içki zehirlenmesinde geç başvuru, hasarı kalıcı hale getiriyor´


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin tedavi olduğu sahte içki faciasında 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin özellikle karaciğer, böbrek, akciğer, göz ve beyne ciddi zarar verdiğini belirterek, "Hastalar oluşan hasarın sahte alkolden mi yoksa sarhoşluk etkisiyle mi ortaya çıktığını ayırt edemedikleri için hastanelere geç başvurmakta. Geç başvurular da oluşan hasarı kalıcı hale getirebilmektedir" dedi.
Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanarak, taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.
5 KİŞİ TUTUKLU
Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç tutuklandı. Tutuklulardan Hüseyin Coşkun, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin zararlarının vücuttaki birçok organda ciddi anlamda zararlar bıraktığını söyledi. Sahte içki olayında hastanelere geç başvurulduğunu söyleyen Doğan, "Sahte alkol kullanımına bağlı olarak bugüne kadar toplam 32 başvuru oldu. 32 hastamızdan 12'sini maalesef kaybettik. 19 hastamızı taburcu ettik. 1 hastamızın ise yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hastamızın yoğun bakımdaki hayati tehlikesi ise devam etmektedir. Hastalarımızı hayatta tutabilmek için sağlık personelimiz gece gündüz büyük özverili şekilde çalıştılar. Solunum yetmezliği olanlar oldu. Bunlara bağlı olarak solunum cihazına bağladı ve solunum desteği sağlandı. Var olan vücuttaki etil alkolü uzaklaştırmak adına antidot tedavisi uygulandı. Gelişen karaciğer yetmezliğini desteklemek adına ilaç tedavileri uyguladık. Görme kaybı ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldı ve görme kaybını en aza indirmek adına yine hastalarımıza uygun tedavileri uyguladık" dedi.
Sahte alkolün vücuda özellikle karaciğer, böbrek, akciğer, göz ve beyine ciddi zararları olduğunu anlatan Doğan, "Bu zararlar bazen geri döndürülemez bir noktaya ulaşabilmekte. Ayrıca hastalar oluşan hasarın sahte alkolden mi yoksa sarhoşluk etkisiyle mi ortaya çıktığını ayırt edemedikleri için hastanelere geç başvurmakta. Geç başvurular da oluşan hasarı kalıcı hale getirebilmektedir" dedi.
'REÇETE YAZDIRIRKEN MEVCUT DURUMLARINI SÖYLESİNLER'
Başhekim Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkiden tedavi görenlerin daha sonra gittikleri hastanelerde reçete yazdırırken mevcut durumlarını söylemelerinin önemli olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Doğan, "Menşeyi bilinmeyen sahte alkol kullanımından uzak dursunlar. Çünkü hastaları taburcu etmiş olsak bile mükerrer tekrarlayan kullanımlarda görme kaybı, özellikle şu an için olmasa dahi kalıcı hale dönüşebilmektedir. Bunu yaşamamak adına sahte alkol kullanımından uzak duracaklar. Bu alkol kullanımına bağlı olarak karaciğer, akciğerde, böbreklerde ya da diğer organlarda hasar oluşabilir. Buna bağlı olarak özellikle toksik madde kullanımından ya da herhangi bir hastaneye başvurduklarında reçete yazdırırken mevcut durumlarından mutlaka bahsetmelerini öneriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-08-06 11:22:59

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