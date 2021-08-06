Tekirdağ’da kaçak sigara ve tütün operasyonu

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri kaçak sigara ve tütün satışı yapılan 9 ayrı işyerine baskın düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekipleri ilçede kaçak sigara ve kaçak tütün satışı yapılan yerleri tespit ederek bu yerlere yönelik operasyonlar düzenledi.

9 ayrı iş yerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 52 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 155 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 600 adet boş makaron, yaklaşık 20 kilogram nargile tütünü, 9 bin adet tütün sarma kağıdı,720 adet paketlerinden koparılmış TAPDK bandrol ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak sigara, tütün ve makaronlara el koyan polis ekipleri 9 işyerinin işletmecisini de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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