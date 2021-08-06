Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 çocuk annesi Senem Barik, (38) 1 yıl önce boşandığı eski eşi İrfan Barik (46) tarafından eve gitmek için kızıyla bindiği minibüste, 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Eski eşini takip edip öldürdükten sonra polise teslim olan İrfan Barik, "Eşimi çok kıskanıyordum, barışmak istedim, kabul etmeyince bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İlçede yaşayan 4 çocuk annesi Senem Barik, akraba evliliği yaptığı eşi İrfan Barik'ten, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bir süre kadın sığınma evinde kalan Barik, bir iş yerinde çalışmaya başlayınca çocuklarıyla birlikte kiraladığı evde yaşamaya başladı. İrfan Barik, eski eşinin adresini öğrenerek, barışma isteğiyle rahatsız etmeye başladı. Senem Barik, polise giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine İrfan Barik hakkında 10 gün uzaklaştırma kararı verildi. Bu karara rağmen ısrarlarına devam eden İrfan Barik, eşinden olumsuz cevap aldı.

ÖLDÜRMEK İÇİN TAKİP ETMİŞ

İrfan Barik, dün Senem Barik'i çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra takip etmeye başladı. Senem Barik, kızı B. B. (16) ile birlikte evlerine gitmek için Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde minibüse bindi. Eski eşinin arkasından minibüse binen İrfan Barik, Senem Barik´i, kızının gözleri önünde 4 yerinden bıçakladı. Senem Barik kanlar içinde yere yığılırken, İrfan Barik ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Senem Barik´i ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Barik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'EŞİMİ ÇOK KISKANIYORDUM'

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı İrfan Barik, suç aleti ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İrfan Barik´in emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimi çok kıskanıyordum. Barışmak istiyordum. Israrlarıma rağmen barışma isteğimi kabul etmedi. Kendisini kıskanıyordum. Barışıp evine dönmesini istiyordum. Olay gecesi takip ettim. Evine dönmesini söyledim. Kabul etmeyince bıçakladım" dedi.

İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-08-06 13:56:19



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