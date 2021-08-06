Emniyetten kaçak sigara ve tütün operasyonu

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Bağlık Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Operasyonda 6 sigara sarma makinesi, 4 kompresör, 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 200 bin içime hazır sarma sigara ve boş makaron, 1500 sigara kutusu ve 250 bandrol ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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