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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü (2)

DHA

Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü (2)


TUTUKLANDI
Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi 4 çocuk annesi Senem Barik'ı, takip ederek eve  bindiği minibüste 4 yerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen Barik, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce  'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-06 20:20:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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