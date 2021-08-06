Boşandığı eşini takip edip, bıçaklayarak öldürdü (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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TUTUKLANDI

Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi 4 çocuk annesi Senem Barik'ı, takip ederek eve bindiği minibüste 4 yerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Barik, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen Barik, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-08-06 20:20:25



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