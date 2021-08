Süleymanpaşa Belediyesi geleceğin okçularını yetiştiriyor

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, 20 farklı kursta eğitime devam ederken, son yılların yükselen sporlarından olan okçuluk branşında da 210 genç sporcu adayı yetişiyor.

Okçulukta son beş yıla damga vuran ve geçtiğimiz günlerde Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan genç sporcu Mete Gazoz’un üst üste gelen başarıları ile her geçen gün daha çok ilgi çeken okçuluk sporuna yatırım yapma kararı alan Süleymanpaşa Belediyesi, her koşulda bu sporun yapılabilmesi için Kapalı Okçuluk Spor Salonu projesini hayata geçirme aşamasına gelmenin yanı sıra düzenlediği Yaz Okulu bünyesinde de okçuluk branşına yer vererek yüzlerce gencin bu sporla tanışmasını sağladı.



210 çocuk okçuluk öğreniyor

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu bünyesinde Geleneksel Yay, Olimpik Yay ve Makaralı Yay olmak üzere 3 farklı kategoride temel okçuluk eğitimi veriliyor. Eğitimler, her kesimden çocuğun yararlanabilmesi için üç farklı noktada gerçekleştiriliyor. 100. Yıl Mahallesi Ahmet Aygün Gençlik Merkezi, Hürriyet Mahallesi Ebru Nayim Fen Lisesi ve Çiftlikönü Mahallesi Mahalle Konağı Spor Tesisleri'nde 712 yaş arası 210 genç sporcu adayı eğitim görüyor.



Okçuluk özgüveni arttırıyor

Okçuluk sporunun küçük yaşta bu spora başlayan çocuklar üzerindeki etkileri ile ilgili bilgilendirmede bulunan Okçuluk Eğitmeni ve Antrenörü Aysel Babagür, “Okçuluk sporunun dikkat gelişimine katkıları çok fazla olmakla birlikte bireyde stres altında karar verebilme becerisi geliştirmekte, fiziksel duruşa olumlu katkı sunmakta, duruş bozukluklarının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca beynin her iki lobunun da aktif kullanımını sağlayarak zeka gelişimine destek verir. Özgüveni geliştiren okçuluk sporu günümüzde bireysel sporlar içinde en çok tercih edilen spor branşı olarak öne çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.



Süleymanpaşa okçuluğun yeni merkezi olacak

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin, “Belediyemizin düzenlediği yaz okulu etkinliğinin çocuklarımızın yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde geçirmeleri için önemli bir imkân olduğunu düşünüyorum. Yaz Okulu’nda 20 branşta 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu kurslardan çok ciddi sayıda sporcu adayı çıkacağına inanıyorum. Özellikle milli gururumuz Mete Gazoz’un da etkisi ile okçuluğa büyük bir ilgi var. Şu an 200’den fazla öğrencimiz belediyemizin yaz okulunda okçuluk öğreniyor. Okçuluk bizim yağlı güreş gibi milli sporumuz. Bu alanda son yıllarda modern anlamda da geleneksel anlamda da ciddi atılım yaşanıyor. Süleymanpaşa da önümüzdeki yıllarda okçuluk sporunun önemli bir merkezi haline gelecektir düşüncesindeyim. Bu imkânı ilçemizde sağlayan Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu

