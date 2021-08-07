Tekirdağ'da kaza: 2 yaralı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, MalkaraÇanakkale karayolunda meydana geldi. Kalorifer kazanı taşıyan Mehmet Balta yönetimindeki 17 LP 117 plakalı kamyon, aynı yöne giden İrfan Baycan (39) yönetimindeki 22 UB 323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mehmet Balta ile yanındaki arkadaşı Saim Baydan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan Malkara-Çanakkale karayolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-08-07 14:37:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.