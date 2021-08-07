Tekirdağ'da kaza: 2 yaralı

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, MalkaraÇanakkale karayolunda meydana geldi. Kalorifer kazanı taşıyan Mehmet Balta yönetimindeki 17 LP 117 plakalı kamyon, aynı yöne giden İrfan Baycan (39) yönetimindeki 22 UB 323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mehmet Balta ile yanındaki arkadaşı Saim Baydan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan Malkara-Çanakkale karayolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2021-08-07 14:37:14
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