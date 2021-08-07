Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, öldü

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Süleymanpaşa ilçesinde, okul bahçesindeki halı sahada top oynadığı sırada üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki Tarık Demiran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat sıralarında Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan 13 Kasım İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte sahada top oynayan Tarık Demiran´ın üzerine yerinden çıkan kale direği devrildi. Talihsiz çocuk direğin altında kalarak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tarık, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık Demiran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-08-07 20:41:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.