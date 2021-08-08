Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D’nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık Demirhan daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık Demirhan kurtarılamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Tarık Demirhan için Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan Özgürler Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Tarık Demirhan son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.

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