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Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’da arkadaşlarıyla maç oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D’nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık Demirhan daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık Demirhan kurtarılamadı.
Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Hayatını kaybeden Tarık Demirhan için Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan Özgürler Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Tarık Demirhan son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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