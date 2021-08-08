Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı

Onur KAYA / KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL´un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Serdar A., Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan Serdar A., emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kimlik kontrolü sırasında Serdar A.'nın Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) kontrolünde, cinayet suçundan arandığı anlaşıldı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı belirlenen Serdar A., yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2021-08-08 18:42:32
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