Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi. Emel G. idaresindeki 59 RH 023 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Emel G., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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