Trakya aşıda tarih yazıyor

Sağlık Bakanlığı aşı verilerine göre, Trakya bölgesinde bulunan ve aşılamada ilk 10’da bulunan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde yaklaşık 2 milyon 230 bin aşı yapıldı.
Trakya bölgesinde bulunan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli korona virüse karşı aşılamada tarih yazıyor. Aşı başarısında ilk 10’da bulunan bu 3 il aynı zamanda mavi kategoride bulunuyor. Aşılamada Kırklareli’nde toplamda 476 bin 366 aşı, Edirne’de 562 bin 151, Tekirdağ’da ise 1 milyon 190 bin 711 aşı yapıldı.
Aynı zamanda nüfuslarının toplamı 1 milyon 850 binlerde olan bu 3 ilde nüfustan daha çok aşı yapılmış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.