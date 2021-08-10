Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı

DHA

Çorlu'da depremden hasar gören okulun yıkımına başlandı


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki okulun binasının yıkımına başlandı.
Marmara Denizi'nde 2 yıl önce merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5,8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 3 katlı Çorlu Ortaokulu´nun binası hasar gördü. Tekirdağ Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede duvarlarında çatlaklar oluşan okul binası için yıkım kararı alındı. Alınan kararın ardından kullanılmayan okul binasının yıkımına bugün başlandı. Bugün okulun çatısındaki kiremitler söküldü. Okulun çevresinde önlem alınırken, yıkımın 21 gün süreceği belirtildi.
Okul binasının yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonu yapılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-08-10 16:15:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Öztrak'tan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Gündemimizde yok
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak'tan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: ...
Tekirdağ’da aşure ikramı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da aşure ikramı
Veteran futbolcular 'Trakya Veteranlar Masterlar Federasyonu' çatısı altında resmi kimliklerine kavuştu
YEREL HABERLER Veteran futbolcular 'Trakya Veteranlar Masterlar ...
13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü az daha canından ...
Trakya aşıda tarih yazıyor
YEREL HABERLER Trakya aşıda tarih yazıyor
Ergene Velimeşspor’un kalesi emin ellerde
YEREL HABERLER Ergene Velimeşspor’un kalesi emin ellerde
Hayrabolu tatlısı tescillendi
YEREL HABERLER Hayrabolu tatlısı tescillendi
KADES ile güvendesiniz
YEREL HABERLER KADES ile güvendesiniz
Tekirdağ'da dantel böceğine karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da dantel böceğine karşı ilaçlama
Salgınla mücadelede taviz yok
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede taviz yok
Kayınpederini öldüren zanlı Tekirdağ’da yakaladı
YEREL HABERLER Kayınpederini öldüren zanlı Tekirdağ’da yakaladı
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 1’i ağır 4 yaralı
Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı: 2 ölü, 4 ...
Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis uygulamasında yakalandı
YEREL HABERLER Kayınpederini öldürmekle suçlanan şüpheli polis ...
Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 3 kişin öldüğü korkunç kaza kamerada
Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaza: Sürücü yaralı, eşi ve 2 kızı öldü
Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son ...
Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter attı
YEREL HABERLER Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri yeşil sahada ter ...