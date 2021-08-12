Asansör boşluğuna düşen Avzem bebek hayatını kaybetti



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY, (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da teyzesi tarafından kabinden çıkarılırken asansörün aniden hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasında sıkışan bebek arabasından, 6 metre yükseklikten boşluğa düşen 40 günlük Avzem Ada Karaşal yaşamını yitirdi. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bereket Apartmanı A Blok´ta meydana geldi. 3'üncü katta oturan 2 çocuk annesi ev kadını Gülperi Karaşal (34), 40 günlük kızı Avzem Ada Karaşal, 4 yaşındaki kızı ve kız kardeşiyle çarşıya gitmek için evden çıkıp binadaki asansöre bindi. Asansör zemin kata gelince Gülperi Karaşal, büyük kızıyla indi. Bu sırada Karaşal´ın kız kardeşi, Avzem Ada´nın içinde bulunduğu bebek arabasını itip kabinden çıkarırken, asansör, kapısı açık halde yukarı hareket etti. Durumu fark eden Gülperi Karaşal, bebeğini yakalamak için hamle yaptı, ancak başarılı olamadı. Avzem bebeğin içinde bulunduğu bebek arabası kabin ile duvar arasına sıkıştı. Bu sırada Avzem Bebek, arabadan yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı olarak kurtardığı Avzem bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada olay anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gülperi Karaşal ile 4 yaşındaki kızının indiği, ardından minik Avzem´in içinde bulunduğu bebek arabası kabinden çıkarken asansörün hareket ettiği görüldü. Bu sırada Karaşal´ın kızını kurtarmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ardından yaşanan panik de görüntülerde yer aldı.

Avzem Ada bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-08-12 15:33:33



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