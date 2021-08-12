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(Özel) Bir annenin en acı anı: 2 aylık bebeği gözlerinin önünde asansöre kapılıp öldü Firmaya defalarca bildirmişler Bebeği kurtarmak için asansör kapılarını kırmaya çalıştılar ama fayda etmedi Minik bebekten geriye asansörün parçaladığı arabası kaldı

İHA

(Özel) Bir annenin en acı anı: 2 aylık bebeği gözlerinin önünde asansöre kapılıp öldü Firmaya defalarca bildirmişler Bebeği kurtarmak için asansör kapılarını kırmaya çalıştılar ama fayda etmedi Minik bebekten geriye asansörün parçaladığı arabası kaldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde asansöre kapıldıktan sonra boşluğa düşerek hayatını kaybeden Avzem bebeğin babası Faruk Karaşal, olay anında yaşananları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Asansörle ilgili şikayetlerini firmaya defalarca ilettiklerini belirten acılı baba Faruk Karaşal, hukuk mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde oturan FarukGülperi Karaşal çiftinin 2 aylık bebeği Avzem Ada Karaşal, asansörün bir anda kapıları kapanmadan yukarı çıkması nedeniyle boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Bebeğinin asansör tarafından yukarı çekildiğini gören Gülperi Karaşal ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise çaresizce komşulardan yardım istedi. Apartmanda bulunan Emrah Erat ise bir anda dışarı fırlayarak asansör kapısını açmaya çalıştı. Bütün bu olanlar, binada bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, asansöre sıkışan bebek, 6 metre yüksekten boşluğa düştü. Daha sonra olay yerine çağrılan, 112 Acil Sağlık ekiplerince asansör boşluğuna düşen bebek olduğu yerden çıkarılarak, kısa sürede hastaneye kaldırıldı. 2 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik bebekten geriye ise asansörün parçaladığı arabası kaldı.

"Sensör çalışmıyor ve siviç yok"
Olay sonrası İhlas Haber Ajansı’na konuşan Avzem bebeğin babası Faruk Karaşal, “Daha önce de söyledik. Geldiler her defasında 'sıkıntı yok rahatlıkla kullanabilirsiniz' demelerine rağmen yarım saat sonra yine aynı arızayı veriyordu. Ben 10 aydır buradayım asansörle ilgili devamlı yöneticiyle sürekli görüşüyorum. Ha asansörcü beni muhatap almaz. Bunu anlatmamıza rağmen kimseye sesimiz duyuramadık. Zaten bizi de takmadılar, etmediler. Bir hafta önce yine söyledim ama gelip bakmışlar sözde ama bakmamışlar. Sensörler sözde çalışıyor. Ama biz o kapı sensörlerinin ne durumda olduğunu iyi biliyoruz. Asansör firmaları bunları bildiği halde arızaları gidermemiş. Asansörün siviçleri yokmuş. Bunu da söylediler bize öğrendik. Tarafsız olsun diye başka bir asansör firması da kazadan sonra gelip bakmış. Allah razı olsun o da gerekenleri söylemiş. 'Asansörde şu, şu eksiklikleriniz var' diye. Ne denilebilir ki olan bir cana oldu. Çocuğuma oldu. Her katta bir çocuk asansöre bindiğinde eşlik ederdim bir şey olmasın diye. Çünkü göz göre göre gelen bir şeydi. Defalarca şalteri kaldırdığımıza rağmen çalıştırıldı. Olan çocuğuma oldu. Kimseye bir şey olmadı. İnşallah başka canlar yanmaz, inşallah görenler, duyanlar ilgili kimse akıllanır. Yazık günah her şey para değil. Biz ücretini verdiğimiz halde, ücretini fazlasıyla teklif ettik. Yetmemiş demek ki” diyerek hukuk sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Sürekli dile getirmişler
Apartman sakinlerinden Emrah Erat ise, “Kaza, asansörün arızalarından kaynaklanan bir durum. Sürekli dile getirdiğimiz halde kimse uğraşmadı ve herkes kulak ardı etti. Adam getiriyor 16 yaşındaki bir çocuğu asansörün sıkıntılarını gider diyor. En son olan bebeğe oldu. Bu asansör firmalarından şikayetçiyiz. Bu işten kim sorumlu ise herkesten şikayetçiyiz. Yenge daha bebeğini içeriden almadan, asansör bebek arabasıyla yukarıya çıkıyor. Böyle bir şey olamaz. Asansörün kapağı kapanmadan asansör nasıl hareket edebilir. Sensörler nasıl görmüyor. Biz daha öncede dile getirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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