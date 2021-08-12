Asansör boşluğuna düşen Avzem bebek hayatını kaybetti (2)



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çerkezköy'de Avzem Ada Karaşal adlı bebeğin ölümüyle sonuçlanan olayda, apartmanda güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, apartman sakinlerinden Emrah Erad, çığlık seslerini duymasının ardından asansörün kapısını zorluyor. Zorlamayla birlikte asansör boşluğa düşüyor ve Erad bir anda kendisini geriye atıyor.

ASANSÖR FİRMASINI SUÇLADILAR

Avzem bebeğin öldüğü olayda, Karaşal, ailesinin yakınları ve apartmanda yaşayanlar asansör firmasını suçladı. Amca Tayfun Karaşal, gazetecilere yaşanan olayda büyük bir ihmal olduğunu söyledi. Asansörün bozuk olduğunu defalarca uyarılmasına rağmen dikkate alınmadığını iddia eden Karaşal, "Bu asansörle ilgili apartman sakinleri yöneticiyi uyarmış, fakat bu konuyu çok ciddiye almamışlar. Yöneticiyle bizzat konuştuğumda aylık bakım fişlerinin mevcut olduğunu söyledi. Asansörün sensörlerinin bozuk olduğunu söylediler. Acımız gerçekten çok büyük. Burada büyük bir ihmal var. Kabin içindeki stok tuşları çalışmıyor, yıllık bakımı yapılmamış, kapılar arasında boşluklar var. Bunları bilmelerine rağmen kesinlikle müdahale etmemişler. Madem sensörleri çalışmıyor neden asansörü kapatmadınız? Bakım firmasını aradığını söylüyorlar. Sensörlerse görmemesi gerçekten ilginçtir. Bu ayrı bir ihmaldir. Kapı hareket ettiği gibi kabin de yukarıya çıkıyor ve alıp götürüyor" dedi.

FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİZ

Apartmandakilerden Emrah Erad ise bakımlarını yapan asansör firmasından şikayetçi olacaklarını söyledi. Asansörde daha önce de arıza oluştuğunu anlatan Erad, "Daha önce asansör firmasına yüzlerce kez sıkıntımızı anlattık. Daha önce de bu asansörde birçok kişi kalmıştı. Bunları söylememize rağmen kimse ilgilenmedi. Firma yetkilileri ise 15-16 yaşında çalışanlarını gönderdiler. Arızalı olduğunu söylüyoruz, bu sıkıntıyı dile getirdik. Ancak kimse ilgilenmedi. Yönetici sorunun halledildiğini söyledi ama bu acı verici olay yaşandı. Asansör firmasından şikayetçiyiz gereken neyse yapılması gerekiyor. Bir daha böyle canlar gitmesin" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinlerinden Mehmet Aydoğan da, "Daha önce eve geldiğimde çocuklarım asansör kapısının kapandığını ara ara boşluk yaratarak indiğini söylediler. Asansörü kontrol ettim ve alt kademesinde baktığımda kapının kapandığını gördüm. Bu sensör ne bebek arabasını görebilir ne de başka insanları. Yöneticiye bu durumu bildirdik ve sıkıntı yarattığını söyledim. Yönetici üç gün sonra bana onarıldığını söyledi. Halbuki yapılmamış" diye konuştu.

Olaydan bir gün önce kendisinin de başına böyle bir durumun geldiğini kaydeden Aziz Doğan ise, "Çocuklarla asansörden inerken kapısının kapanmadığı halde hareket ettiğini gördük. Çocuğumu son anda içeriye aldım. Sensörlerin arızalı olduğunu düşünmedim. Yöneticiye söylememize rağmen sorun halledilmemiş. Gerçekten çok üzüldük" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA-Volkan KURU

2021-08-12 17:43:45



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