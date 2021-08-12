Parkta oynarken elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan 4 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadığı esnada elektrik trafosuna dokunan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ isimli çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla küçük çocuk Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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