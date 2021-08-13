Bakımını yaptığı asansörün altında kalıp öldü

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30), bakımını yaparken aniden çalışan asansör kabininin altında kalıp, öldü.

Çorlu´da bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin, Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansörüne bakım yapmaya başladı. Bir süre sonra asansör aniden çalıştı, Gültekin, kabinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gültekin, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrullah Gültekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-08-13 12:57:29



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