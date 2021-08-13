Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçu kapsamında Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bayanları para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 2 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor. Operasyon esnasında 5 Özbekistan, 3 Fas, 1 Rus, 1 Belarus, 1 Gine olmak üzere 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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