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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı

İHA

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri denetim esnasında temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altında bulunması gereken otobüs şoförlerini tespit ederek, idari para cezası uyguladı.
Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karantinada olması gereken otobüs şoförleri İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Alanya’dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine sefer yapan şehirler arası bir otobüste yaptıkları sorgulamada, iki şoförün temaslı olduğu belirlendi. Şoförler ve içerideki yolcular Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi.
Otobüsteki yolculara ve şoförlere yeniden test yapılırken, karantinayı ihlal eden M.Ö. ve İ.Ç. adlı iki şoföre idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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