Kötü koku harekete geçirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene bölgelerinde kötü koku ihbarı üzerine gece geç saatlere kadar denetim yapılarak numune alındı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen ihbar ve şikayetlerde özellikle Çorlu ve Ergene bölgesinde yoğun kötü koku olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Genellikle gece saatlerinde hissedildiği belirtilen koku kaynağının tespiti için İl Müdürlüğü denetim ekipleri ve bakanlıkça akredite olmuş emisyon ölçüm laboratuvarlar ile birlikte sanayi kuruluşlarına denetimler yapılıyor. Söz konusu denetimlerde işletmelerin faaliyet alanlarına göre emisyon (yanma gazları, toz, uçucu organik bileşiklerVOC, formaldehit, ağır metaller vb.) ve koku ölçümleri gerçekleştirildi.

Gece ve gündüz devam eden denetimlerde kirletici vasfı yüksek olan fabrikalardan örnek numuneler alınarak analize gönderildi. Numunelerin 2872 Sayılı Çevre Kanununa aykırılığın tespiti durumunda ilgili kişilere idari para cezası uygulanacak.

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