Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

İHA

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı 20212022 eğitimöğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı.
Ses, çalgı ve dans eğitim programlarının yanı sıra Müzik Teknolojileri Bölümü için öğrenci alımının yapılacağı Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ön kayıt başvuruları, 1 Eylül Çarşamba tarihine kadar devam edecek.
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarından yapılan açıklamaya göre, Ses Eğitimi Bölümü’nde Türk Sanat Müziği eğitimi verilecek. Eğitim 835 yaş arası öğrencileri kapsayacak. Dans Bölümü bünyesinde Türk Halk Oyunları ve Bale olmak üzere iki programda eğitim verilecek. Halk Oyunları programında 825, Bale programında ise 812 yaş arası öğrencilere eğitim verilecek. Çalgı Eğitimi Bölümü’nde Keman, Piyano, Gitar, Çello, Kanun, Ud, Klarnet ve Bağlama programları açılacak. Keman, Çello, Kanun, Ud, Klarnet ve Bağlama programlarına 865 yaş arası, Piyano ve Gitar programlarına ise 818 yaş arası adayların başvuruları kabul edilecek. Müzik Teknolojileri Bölümü’nde Çalgı Yapım Programı’na öğrenci alımı yapılacak. Program, 18 yaş üzeri herkesin başvurusuna açık olacak.
Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde koro kurulacak. Koro için de 1565 yaş arası adaylar başvuru yapabilecek.

Ön kayıt için son tarih 1 Eylül
Ön kayıt başvuru süresinin sona ermesinin ardından eleme ve kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek. Eleme Sınavları 0405 Eylül ve 1112 Eylül arasında yapılacak. Kesin Kabul Kayıtları ise 1315 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda başarılı olamayan adaylar için hafta içi kursları da açılabilecek.
1 Eylül Çarşamba günü sona erecek olan ön kayıt başvurularının Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği belirtildi. Çevrimiçi başvuru için http://kayit.suleymanpasa.bel.tr/konservatuvar/index.php bağlantısına tıklayarak ekrandaki formu eksiksiz doldurmak yeterli olacak.
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı ve Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol dolayısıyla, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarında verilen eğitimin kalitesi ve geçerlilik düzeyi artacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
Kötü koku harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kötü koku harekete geçirdi
Tekirdağ’da asayiş denetimleri: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da asayiş denetimleri: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.