Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı 20212022 eğitimöğretim yılı için ön kayıt başvuruları başladı.

Ses, çalgı ve dans eğitim programlarının yanı sıra Müzik Teknolojileri Bölümü için öğrenci alımının yapılacağı Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ön kayıt başvuruları, 1 Eylül Çarşamba tarihine kadar devam edecek.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarından yapılan açıklamaya göre, Ses Eğitimi Bölümü’nde Türk Sanat Müziği eğitimi verilecek. Eğitim 835 yaş arası öğrencileri kapsayacak. Dans Bölümü bünyesinde Türk Halk Oyunları ve Bale olmak üzere iki programda eğitim verilecek. Halk Oyunları programında 825, Bale programında ise 812 yaş arası öğrencilere eğitim verilecek. Çalgı Eğitimi Bölümü’nde Keman, Piyano, Gitar, Çello, Kanun, Ud, Klarnet ve Bağlama programları açılacak. Keman, Çello, Kanun, Ud, Klarnet ve Bağlama programlarına 865 yaş arası, Piyano ve Gitar programlarına ise 818 yaş arası adayların başvuruları kabul edilecek. Müzik Teknolojileri Bölümü’nde Çalgı Yapım Programı’na öğrenci alımı yapılacak. Program, 18 yaş üzeri herkesin başvurusuna açık olacak.

Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde koro kurulacak. Koro için de 1565 yaş arası adaylar başvuru yapabilecek.



Ön kayıt için son tarih 1 Eylül

Ön kayıt başvuru süresinin sona ermesinin ardından eleme ve kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek. Eleme Sınavları 0405 Eylül ve 1112 Eylül arasında yapılacak. Kesin Kabul Kayıtları ise 1315 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda başarılı olamayan adaylar için hafta içi kursları da açılabilecek.

1 Eylül Çarşamba günü sona erecek olan ön kayıt başvurularının Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılabildiği belirtildi. Çevrimiçi başvuru için http://kayit.suleymanpasa.bel.tr/konservatuvar/index.php bağlantısına tıklayarak ekrandaki formu eksiksiz doldurmak yeterli olacak.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi ile Namık Kemal Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı ve Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol dolayısıyla, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarında verilen eğitimin kalitesi ve geçerlilik düzeyi artacak.

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