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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

İHA

Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Son zamanlarda ülkenin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın ve afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için toplanacak yardımların koordine edilmesi amacıyla Tekirdağ'da Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Afetlerde mağdur olan insanlarımız oldu. Cumhurbaşkanlığımız vatandaşlarımızın hissiyatına tercüman olmak bakımından bir kampanya başlattı. Bize de pek çok yerden talepler geliyor. İnsanlarımızın bazıları malzeme göndermek istiyor bazıları nakdi yardım yapmak istiyor. Bunların her ikisi de şu anda mümkün ama Cumhurbaşkanlığı şu anda bunun koordinasyonunu AFAD’a bıraktı. Başına bir şey geldiğinde herkes birilerinden yardım bekler, umar. Bu bizimde başımıza gelebilirdi. Onun için bizlerde oradaki kardeşlerimize yardımcı olalım. İsteyen gıda, isteyen ürettiği malzemeyi verebilir. Organize Sanayi Bölgelerimize de söyleyeceğiz. Orada üretilen malzemelerin de uygun olanlarının, uygun olan yerlere gitmelerini temin edeceğiz. Bizler de yardımlarda felakete uğramış vatandaşlarımıza bir kardeşlik bağıyla neler yapabileceğimizi gösterelim. Vatandaşlarımızın kardeşlerimizin sıkıntılarını azaltmak bakımından ne yapabiliriz ? Tekirdağ olarak ne kadar alicenabız, Tekirdağ olarak ne kadar yardımseveriz, Tekirdağ olarak bu kampanyaya ne kadar destek veriyoruz, omuz veriyoruz. Bunu gösterelim. İnşallah sizlerden beklentimiz budur” dedi.
Ardından AFAD İyileştirme Şube Müdür V. Serap Kızılırmak, yardımların koordinasyonun AFAD tarafından ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.
Sonrasında Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyası kararları alındı. Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.
Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AFAD Müdür V. Kemal Şen, Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

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