Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen taşıdığını belirlediği Ö.Ö. yönetimindeki aracı takibe alarak, il sınırında durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yurda kaçak olarak girdikleri belirlenen Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 7 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan Ö.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-17 13:07:29
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