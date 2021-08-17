Tekirdağ'da aranan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve çevik kuvvet şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-17 13:30:58
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