Tekirdağ’da Temmuz ayında 2 bin 458 konut satıldı

Tekirdağ konut satışlarında 11’inci sırada yer alırken, kent genelinde Temmuz ayında 2 bin 458 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Temmuz Ayı Konut Satış verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılı Temmuz ayında 107 bin 785 konut satıldı. 2 bin 458 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3’ü Tekirdağ’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.



Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 626 olarak gerçekleşti.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 626 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,5 ile 3. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3’lük payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 832 konut el değiştirdi.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 832 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı Yüzde 74,5. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,1’lik pay alarak 14. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 458 konut satışının, 770’i ilk satış, bin 688’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki 107 bin 785 konut satışının 32 bin 672’si (Yüzde 30,3) ilk satış, 75 bin 113’ü ise (yüzde 69,7) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 2 bin 458 konut satışının 770'i (yüzde 31,3) ilk satış, bin 688’i ise (yüzde 68,7) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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