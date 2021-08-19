17 kuyumcuya 263 bin lira 'rekabeti ihlal' cezası



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)REKABET Kurumu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki 17 kuyumcuya, aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirledikleri gerekçesiyle 268 bin 818 lira ceza uyguladı.

Rekabet Kurumu'nca Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kuyumcuların aralarında anlaşıp, altın alış ve satış fiyatlarını belirleyerek, 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri kaydedildi. Sözlü ve yazılı savunmaların da belirtildiği açıklamada, 17 kuyumcuya toplam 263 bin 818 lira ceza kesildiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu

açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-08-19 12:08:32



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