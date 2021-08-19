

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Güney Koreli tekstil firması, selin vurduğu Kastamonu ile Muğla´nın Marmaris ilçesinde yangında evleri zarar gören afetzedelere, 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. Kastamonu'ya gıda götüren TIR'ın üzerinde, 'Aramızdaki sevgiyi hiçbir sel götüremez´, Marmaris´e giden TIR´da ise '1 ağaç yakarsanız Kore'den gelir 1000 ağaç dikeriz' yazıldığı görüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Kore menşeli tekstil firması, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve orman yangınlarının çıktığı Marmaris'teki vatandaşlara, 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. Kastamonu'daki afetzedelere gıda götüren TIR'ın üzerine, 'Aramızdaki sevgiyi hiçbir sel götüremez', Marmaris'e fidan, oyuncak, hayvan maması, içme suyu, gaz maskesi götüren TIR'ın üzerine de ise, '1 ağaç yakarsanız Kore'den gelir 1000 ağaç dikeriz' yazıldı.

TIR'ların fabrika önünden uğurlanma törenine katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, son zamanlarda yaşanan doğal afetlerle herkesin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Ülke ve millet olarak bizler daha büyük sınavları, daha büyük zorlukları el ele omuz omuza atlatmış bir milletimiz. Bu günler elbette geçecek, güneş öncesinde hiç doğmadığı kadar parlak şekilde üzerimize tekrardan doğacaktır. Hyosung İstanbul Tekstil firması, yüzde 100 Güney Kore menşeli bir firma olarak bölgemizde elastan iplik üretimi yapan bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Belediyemiz istatistiklerine göre, bölgede yerel ve ulusal olaylara en hızlı ve en fazla sosyal sorumluluk projeleri ile cevap veren lider firmalar arasında birinci sıradadır" dedi.

YANGIN ÇIKARANLARA SESLENDİ

Firmanın genel müdürü Cheon Gyu Lee, ikinci vatanı olduğunu belirttiği Türkiye'nin afetlerle zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "Acınız acımızdır demek istiyorum. Bu zor günleri el ele verip hep beraber atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yangınları başlattıklarını söyleyen sözde terör örgütlerinin, en yakın zamanda güçlü Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yok edileceklerine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti, gücünü geçmişinden ve şehitlerinden almaktadır. Yangınları çıkartanlara sesleniyorum. Bir gün Türkler ansızın uyanacaktır. O zaman Tanrı Türkü değil, sizleri korusun" dedi.

'YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Türkiye halkına seslendiğini söyleyen Lee, "Yalnız değilsiniz, yanınızdayız. Maddi ve manevi yanınızda olmaya, dik durmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok güçlü bir ülke. Bizler de sizler kadar bu ülkenin aydınlık geleceğine inanıyoruz. İnandığımız bu ülke ve insanları için ciddi derecede yatırımlar yapmaktayız. Yapmaya da devam edeceğiz. Sadece bizler değil, birçok yabancı yatırımcı için bu ülke güvenli bir limandır. Büyük yatırımlar aydınlık geleceğin habercisidir. Son olarak yakın zaman içerisinde Türk Kızılay´ına firma olarak kan bağışı ile destek olmak istiyoruz. Bizler için canlarını veren kahraman Türk askerlerinin torunlarına kanlarımızla destek olmak büyük bir şereftir. Bir Koreli olarak söylemek isterim ki bu ülkede yaşayan her vatandaş gibi Ne Mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Çetin, Lee'ye, teşekkür plaketi verdi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-08-19 16:26:34



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