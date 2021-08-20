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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa’nın çehresi yenileniyor

İHA

Süleymanpaşa’nın çehresi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin en büyük sorunlarının başında gelen yol sorununu ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.
Şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi; atıl durumdaki muhtarlık binaları, sağlık ocakları, camiler gibi birçok alanda onarım ve tadilat çalışmaları yürütürken yol ve kaldırım çalışmalarında da hız kesmiyor.
Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde hummalı biçimde sürdürdüğümüz çalışmaları, Ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı ve yenilenen çehreleriyle şehrimize kazandıracağımız hizmetleri, hemşehrilerimizin istifadesine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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