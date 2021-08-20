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TED Çorlu Koleji açıldı TED’in 41. meşalesi Çorlu’da yandı

İHA

TED Çorlu Koleji açıldı TED’in 41. meşalesi Çorlu’da yandı

1928 yılından bugüne Türk eğitim sistemine ve Türk gençliğine hizmet veren Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 41. meşalesi Çorlu’da yandı.
Maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitime erişimi bulunmayan çocuklara destek olmak, Türk eğitim politikalarına yön vermek ve eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmak amacıyla kurulan Türk Eğitim Derneği (TED) ülke genelindeki 41. okulunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde açtı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, TED Çorlu Koleji kurucu temsilcisi Dr. Murat Dayanıklı’nın katılımıyla düzenlenen açılışta protokol üyeleri ile kurucu temsilcisi Dr. Murat Dayanıklı ile TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu birer konuşma gerçekleştirdiler.

TED her yıl 15 milyonluk burs veriyor
"Benim evlatlarımı başka misyoner okullarına muhtaç etmeyecek milli okullar açın" talimatıyla TED’in kurulduğunun altını çizen Selçuk Pehlivanoğlu, “1920’lerde Türkiye’de 18 adet ülkemize ait lise var, 500’ün üzerinde misyoner lise var. Allah’a şükürler olsun ki biz Türkiye’nin her yerine okullarımızla yayılıyoruz. O dönem ki kurucularımız ikinci olarak imkanı olmayan çocuklara imkanlar sunun demişler. Çünkü sokakta simit satan çocuğun gözündeki pırıltı benim evladımın gözündeki pırıltıyla adaletli bir yakınlıkta olmazsa bu güzel vatanda yaşayamayız. Bunun için burslar verin demişler. Biz bugün yaklaşık dernek olarak ilkokuldan ve lisede okuyan öğrencilerimize 15 milyon TL ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın yüzde 40’ı tıp, yüzde 35’i mühendislik kazanarak dünyanın her yerine gidiyorlar” dedi.

“Kendimiz için değil milletimiz için yaşamak mecburiyetindeyiz”
"Benim rahmetli babam Rize’nin Fındıklı ilçesinden gelip Ankara’da Kızılay Şefkat Yurdu’nda kalmasa ben bugün burada değildim" diyen Selçuk Pehlivanoğlu, “Kendimiz için yaşamak değil, milletimiz için yaşamak mecburiyetindeyiz. TED olarak Soma’daki çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, depremden etkilenen, Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum sel ve yangın felaketinden etkilenen çocuklarımıza dernek olarak sahip çıkıyoruz. Biz TED olarak ne benim babamın malının kuruluşu ne de bir holdingin kuruluşuyuz. Biz milletin öz kuruluşlarından biriyiz” ifadelerini kullandı.

“Sınav baronları ile mücadele ediyoruz”
Üçüncü misyonun ise eğitime yön verme olduğunun altını çizen Pehlivanoğlu, “Bizim ülkemizden en büyük sosyal adaletsizlik maalesef eğitimde. Parası olan ile olmayanın eğitim süreçlerinin farklı olduğu bir zaman süreci geçiriyoruz. Biz TED olarak bu ülkenin sınav baronları ile yıllarca mücadele ediyoruz. Hatta onun ile ilgili seyredenleriniz vardır. Sınav filminde Okan Bayülgen’in oynadığı film benle başlıyor. Hiç kimse dershaneleri ağzına alamazken biz bu ülkede kampanyalar yaptık. Çünkü bu ülkeye esas olan okuldur. Okulu baş tacı etmezseniz ülkenin geleceğinden bahsedemezsiniz. 21. yüzyılda yaşıyoruz ve 21. yüzyılda hiçbir savaş silahla değil, beyinle yapılıyor. 21. yüzyılda tabi ki onurla taşıyacağımız geçmişimiz onur madalyamızdır. Artık dünyanın ritminin değiştiğini sakın unutmayalım” şeklinde konuştu.

“Mesele para değil sistemdir”
"TED olarak düşünce kuruluşumuz ile tarafsız eğitime yön vermek için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Selçuk Pehlivanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mesele para değil, sistemdir. Bu sistemi Covid sürecinde gördük. Dünyada okulları en uzun kapatan maalesef 2. ülkeyiz. Fransa’da sokağa çıkma yasağı varken okullar açıktı, maalesef biz kapattık. O dönemki bakan arkadaşımız ile maalesef ikna edemedik birçok şeyi. Şunu unuttuk evet turiste ve kaynağa ihtiyaç var, çark dönecek ama geleceğe de ihtiyaç var. Umuyorum ki evlatlarımızın bu kaybını toparlayabiliriz. İşimiz kolay değil. Okul sokaktan daha güvenli.”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek TED’in ülke genelindeki 41. okulu olan TED Çorlu Koleji’nin resmi açılışını gerçekleştirdiler.

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