Kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Denetimlerde, kıraathanedeki 9 kişiden 5'inin kumar oynadığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı, işletmeye de gerekli tahkikat uygulandı.

Öte yandan, 22.00'den sonra alkollü içki sattığı tespit edilen 2 büfeye para cezası uygulandı.

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