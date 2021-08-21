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'Daire 16' isyan etti “Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına kimse bu muameleyi yapamaz”

İHA

'Daire 16' isyan etti “Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına kimse bu muameleyi yapamaz”

Sosyal medyada paylaşılan ve Daire 16 olarak kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı, yorumladığı ve izlediği videonun kahramanları baba Özay Kaya ile videoyu ağlamaklı bir ses tonu ile çekerek sosyal medyada paylaşan kızı Ayça Kaya, İHA’ya konuşarak yaşananları anlattı.
Sürecin kısa bir değerlendirmesini yapan ve tepki videosunun nasıl ortaya çıktığını anlatan Özay Kaya, “Yaşanılan olayın bir mazisi var. Yaklaşık 2 yıl önce adına köpük dediğimiz sokak köpeği arka ayakları tutmaz vaziyetteyken biz bunu parkta gördük ve 3 aylık mücadele sonunda bu sokak köpeğini tedavilerle, beslenmeyle, ilgiyle sadece biz de değil bütün mahalleli köpeğe ilgi gösterdi. Herkes evinden kalan yemekleri vererek, mama alarak başka şekilde her türlü köpeğe baktılar, sadece ben değil. Ben sadece bunu yapanların sözcüsü oldum. Bu şekilde duygusal bir bağ kurulduktan sonra da köpükle doğal olarak bunun buradan alınma isteği, barınak aranılarak, belediye aranılarak buradan aldırtacağız kararının apartman yönetiminden çıkması sonucu ben bu tepkimi dile getirdim. Çünkü dikkat ederseniz Köpük adlı köpeğimizin kulübesi apartmanın dışında. Kanuna göre parklar, bahçeler sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları kabul edildi. Hiç kimse apartman yönetimi de dahil olmak üzere, kimseye zarar vermiyorsa, rahatsızlık vermiyorsa onu barınağa aldırtamaz. O yüzden ben sokak hayvanlarının bu şekilde muamele görmesine tepki olarak bu şekilde bir tepki gösterdim” dedi.
Beni dışarıya çıkartan kızım oldu diyen Özay Kaya, “Kızım böyle bir karar alındığını duyduktan sonra ağlamaya başladı. Baba olan, anne olan veya insan sevgisi olan herkes anlar bunu. Videoda da zaten her yer bizim dedim. Koskocaman apartmanlarda oturuyoruz. Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına hiç kimse bu muameleyi yapamaz. Biz her şeyin sahibi değiliz. Bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Kedilerle beraber, köpeklerle beraber, bitkilerle, ağaçlarla beraber bu dünya hepimizin. Sadece bizim değil” diye konuştu.
Özay Kaya ayrıca, “Tepkiler çok olumluydu. Tabii ki yüzde 5’lik bir kısım var sokak hayvanlarından zarar görmüş olan onlara da hak veriyorum. Benim bahsettiğim sokak hayvanlarından zarar görenler değil. Hiç kimseye zararı olmayan, kulübesi olan, bakımı, aşıları yapılan köpeklere bu şekilde tepkilerin olması üzüyor beni benim tepkim buna” şeklinde konuştu.
Görüntüleri çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Özay Kaya’nın kızı Ayça Kaya ise benim elimden gelen onlara bakmaktan başka bunu insanlara duyurmak ve sesimizi duyurmaktı. Bir tek bizim apartmanımızda yaşanan bir sorun değil Türkiye’nin her yerinde yaşanan bir sorun. Bunun artık bir sorun olarak değil hayatımızın bir parçası olarak yaşanılmasını duyurmak istiyordum. Umarım sesim duyulmuştur. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kısa sürede sosyal medyanın en çok izlenen videolarından biri olan tepki videosuna on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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