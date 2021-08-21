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Köpeğin barınağa gönderilme kararına verdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü

DHA

Köpeğin barınağa gönderilme kararına verdiği tepki sosyal medyada ilgi gördü


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya´nın (45), apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Köpeğin mahallenin sembolü olduğunu söyleyen Kaya, "Benim tepkim vicdana, insanaydı" dedi.
Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Nakış Sokak´ta vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce sokakta yaralı halde bulunan köpek tedavi ettirildi. Köpük adı verilen köpek için kulübe yaptırıldı. Ancak Güventürk Apartmanı yönetimi, binanın önündeki kulübede yaşayan köpeğin alınması için belediyeye başvurdu. Binanın 16 numaralı dairesinde oturan ve köpeği eşi ile birlikte tedavi ettiren müzik öğretmeni Özay Kaya, hayvanın gönderilmesine tepki gösterdi. Dün apartman önünde, yönetime tepki gösterdiği anları, kızı Ayca Kaya, cep telefonu ile çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özay Kaya görüntülerde, köpeğin sokağın ve herkesin olduğunu belirterek, "Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Kime zararı var? Biraz insan olalım, insan. Yeter ya. Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak, insan olacak, kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara herkesi söylüyorum. Daire 16'dayım adım Özay Kaya, Yeter be" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadaki görüntüleri ilgi gören Özay Kaya, tepkisinin köpeği barınağa aldırmak için karar alan apartman yönetimine olduğunu söyledi. Kaya, "Yaklaşık 2 yıl önce köpek arka ayakları tutmaz şekilde sürünüyordu. Biz onu eşim ile tedavi ettirdik, 2 ay boyunca yavaş yavaş sürünmekten kurtardık. Ve bugün artık Köpük koşabiliyor. Bu ilgiyle olur, sevginin gücüyle, insanın gücüyle olur. Daha sonra bütün mahalle köpek kulübesine mama getirdi, evde kalan yiyeceklerini getirip, herkes sahiplendi. Mahallenin adeta sembolü oldu. Daha sonra apartman yönetiminin aldığı kararla kulübenin oradan alınması kararlaştırıldı. Benim tepkim onaydı. Koskocaman evlerde yaşıyoruz yetmiyor. Bütün parklara ormanları yetmiyor. Benim tepkim vicdana, insanaydı" diye konuştu.
Özay Kaya'nın kızı Ayça Kaya ise köpeğin sorun haline getirilmesine üzüldüğünü söyledi. Kaya, sosyal medyada paylaştığı görüntülere olumlu tepkileri geldiğini ifade ederek, "Bin iyi tepkilere odaklanmak istiyorum, diğerlerini konuşmak istemiyorum" dedi.
Özay Kaya'nın tepkisinin ardından köpeğinin barınağa gönderilip, gönderilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-08-21 15:25:00

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