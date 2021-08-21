Koronavirüse yenilen gazeteci Süer, toprağa verildi

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Mehmet YİRUN/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL´da koronavirüsten yaşamını yitiren gazeteci Berna Nuri Süer, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul'da, aşı yaptırmayı reddettiği iddia edilen ve yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Berna Nuri Süer'in cenazesi, 2011 yılında ölen babası Erkin Süer'in mezarının bulunduğu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine getirildi. Yenimezarlık'ta kılınan cenaze namazına Süer'in eşi Manolya Olya Süer, küçük oğlu Altay, ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Süer, gözyaşları arasında babası Erkin Süer'in yanında toprağa verildi.

Berna Nuri Süer'in eşi Manolya Olya Süer, konuşmak istemediğini belirterek, "Bizi aşı siyasetine karıştırmayın. Hassas olursanız sevinirim. Aşı propagandasına alet olmak istemiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN

2021-08-21 15:51:46



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