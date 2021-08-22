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Tekirdağ'da makilik ve ağaçlık alanda yangını

DHA

Tekirdağ'da makilik ve ağaçlık alanda yangını


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da iki ayrı makilik ve ağaçlık alanda çıkan, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alındı. 
İlk yangın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Deniz kıyısındaki otluk bölgede başlayan yangını görenlerin ihbarıyla itfaiye olay yerine sevk edildi. Makilik alandan ağaçlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine Süleymanpaşa Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi. Söndürme çalışmalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de takip etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları yapıldı.
İkinci yangın ise Baykallar mevkisindeki makilik alanda meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Her iki yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Jandarma ekipleri yangınların çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-08-22 16:29:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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