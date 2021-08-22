Devrilen traktörün altında kaldı, cesedi 15 saat sonra bulundu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Seçkin Akıncı (26), hayatını kaybetti. Akıncı´nın cansız bedeni kazadan 15 saat sonra bulundu.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacaklavuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seçkin Akıncı, DÜn akşam saatlerinde bir düğüne gitmek üzere kullandığı traktör ile köyden ayrılDI. Tarla yolundan giden akıncı yönetimindeki traktör, engebeli arazide devrildi. Aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kazayı uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar devrilen traktörü görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde aracın altında kalan Akıncı´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Akıncı´nın cansız bedeni Tekirdağ Adli Kurumu´na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-08-22 20:58:26



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