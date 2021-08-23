Çorlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan çalışmalarda tespit edilen üç şahsın üzerinde yapılan aramada, 104 fişek eroin, 2 fişek bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 630 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan O.A., Y.Ü. ve Ş.B.Ü. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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